Раскрыто, кто на Украине временно возглавит МИД и Минобороны

Раскрыто, кто на Украине временно возглавит МИД и Минобороны Корецкий: врио главы МИД Украины назначен Сибига, врио главы МО — Хмара

Временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины назначили Андрея Сибигу, написал премьер-министр страны Сергей Корецкий в своих соцсетях. Также должность министра обороны государства временно занял Евгений Хмара. Правительство поставило их на эти посты с одобрением президента Украины Владимира Зеленского.

Важно поддерживать непрерывность работы в областях обороны и внешней политики, — заявил Корецкий.

Он также анонсировал реорганизацию структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Так, на Украине вновь появится министерство сельскохозяйственной политики. Среди новых ведомств организуют министерство по делам общин, территорий и перемещению людей внутри страны.

Ранее бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский обвинил министра иностранных дел Сибигу в организации покушения на него. По его словам, его хотели принудить сделать консулом на острове местного жителя Кипра Эллинаса Христодулоса. Такую просьбу Нежинскому сделал госсекретарь украинского МИД Александр Карасевич.