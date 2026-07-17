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17 июля 2026 в 14:36

Зеленский нашел замену Умерову

Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО вместо Умерова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что предложил бывшему главе МВД страны Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны вместо Рустема Умерова. По его словам, пока готовится указ о назначении.

Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении готовится, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский предложил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины. Он поручил кандидату продолжить начатые реформы в сфере обороны.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева сообщила, что Клименко отказался от должности министра обороны. В то же время доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Клименко не согласился из-за страха стать крайним в коррупционных схемах.

Европа
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
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