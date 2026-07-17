Зеленский нашел замену Умерову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что предложил бывшему главе МВД страны Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны вместо Рустема Умерова. По его словам, пока готовится указ о назначении.

Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении готовится, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский предложил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины. Он поручил кандидату продолжить начатые реформы в сфере обороны.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева сообщила, что Клименко отказался от должности министра обороны. В то же время доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Клименко не согласился из-за страха стать крайним в коррупционных схемах.