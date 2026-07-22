«Захочет показать себя»: военэксперт о контрнаступлении ВСУ при Драпатом

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый попытается организовать контрнаступление в зоне боевых действий, а также ужесточит принудительную мобилизацию в стране, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, военачальник также будет добиваться снижения призывного возраста.

Думаю, Драпатый захочет показать себя. Он может организовать контрнаступление или наступление. У него не получится. Но где это случится? Может, на Черниговском направлении. [На Украине] будет более жесткая бусификация, чем была. Он начнет настаивать на снижении призывного возраста. Драпатый будет защищать интересы тех, кто его лоббировал, — это британцы. Но курский сценарий он точно не сможет повторить, у ВСУ уже нет таких ресурсов, — высказался Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что назначение Драпатого новым главкомом ВСУ не изменит ход боевых действий и не остановит продвижение российских войск по всей линии фронта. По словам парламентария, кадровые перестановки в украинском военном руководстве больше связаны с внутренней политической борьбой в Киеве.