Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео

Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео Водитель подделал номера у АЗС в Нижнем Новгороде и попал на видео

В Нижнем Новгороде водитель автомобиля Porsche поменял номерные знаки на въезде у АЗС, сообщает региональная полиция в Telegram-канале. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина закрыл своим телом номерные знаки и совершил возле них некие действия. Далее на кадрах на той же машине появляется другой автомобильный номер.

В одном из региональных интернет-сообществ появилось видео: на АЗС водитель иномарки меняет государственные регистрационные знаки на своем автомобиле <...> Нарушение произошло вечером 9 июля на проспекте Гагарина, — уточнили в полиции.

Отмечается, что правоохранители установили личность водителя авто. ему грозит административный штраф в размере 2,5 тыс. рублей по статье об установке заведомо подложных государственных регистрационных знаков.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали в Москве мужчину, который обвиняется в подделке документов для мигрантов. По ее словам, стоимость услуг подозреваемого могла варьироваться от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. В ходе обыска силовики обнаружили более 50 комплектов документов с признаками подделки.