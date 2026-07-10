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10 июля 2026 в 11:33

Житель Москвы изготавливал липовые документы для мигрантов за 7 тыс. рублей

В Москве правоохранители перекрыли канал незаконной миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правоохранители задержали в Москве мужчину, который обвиняется в подделке документов для мигрантов, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, стоимость услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Мои коллеги <...> перекрыли еще один канал незаконной миграции. Подозреваемый — приезжий из ближнего зарубежья — задержан с поличным в момент передачи фиктивных документов заказчику, — отметила Волк.

Злоумышленник действовал вместе с сообщниками в составе организованной группы. В ходе обыска силовики обнаружили более 50 комплектов документов с признаками подделки. Для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы.

Ранее полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.

Москва
МВД России
Ирина Волк
мигранты
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