На Сахалине ликвидировали массовый канал незаконной миграции

Правоохранители поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице, передает РИА Новости.

Операцию провели при поддержке сахалинских и московских сотрудников УФСБ. Следователи выяснили, что участники за деньги помогали изготавливать иностранцам фальшивые бланки. Затем преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы. Так граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно, но незаконно находиться в России, а также фиктивно продлевать сроки своего пребывания.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты уголовного дела заключены под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве особо подчеркнули, что раскрытая преступная деятельность задержанных лиц носила массовый характер и наносила ущерб безопасности государства.

Ранее сообщалось, что главарь и восемь участников банды, занимавшейся похищениями людей и вымогательствами, арестованы в Иркутской области. По версии следствия, с 2023 года злоумышленники совершили более 15 преступлений, включая похищение жителя Ангарска с требованием 200 тыс. рублей от его семьи.