Совфед одобрил расширение списка оснований для увольнения силовиков

Совфед одобрил новый закон, существенно расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств России, передает РИА Новости. Документ значительно увеличивает перечень случаев, при которых военнослужащим и служащим спецслужб не будет выплачиваться единовременное пособие.

Согласно тексту документа, единовременное пособие полностью аннулируется при получении сотрудником статуса иностранного агента или выявлении у него гражданства другого государства. Выплаты также не предусмотрены за разглашение гостайны, совершение порочащего честь проступка и провал служебного испытания.

Законом также совершенствуется механизм предоставления социальных гарантий членам семьи сотрудников органов посредством унификации понятия «члены семьи». Ранее использовалось понятие «члены семьи» и «близкие родственники», что создавало правовую неопределенность, — заключили в социальном комитете СФ.

Законодатели провели полную унификацию понятий, заменив разрозненные термины единым и четким определением правового статуса родственников. Новые правила и ограничения официально вступят в юридическую силу по истечении десяти дней со дня публикации акта.

До этого Совет Федерации одобрил закон, запрещающий абонентам расторгать договор об оказании услуг сотовой связи в течение 90 дней с момента получения SIM-карты. Мера призвана снизить число краткосрочных регистраций номеров, которые часто используются в мошеннических схемах.