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17 июня 2026 в 15:02

Совфед одобрил расширение списка оснований для увольнения силовиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Совфед одобрил новый закон, существенно расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств России, передает РИА Новости. Документ значительно увеличивает перечень случаев, при которых военнослужащим и служащим спецслужб не будет выплачиваться единовременное пособие.

Согласно тексту документа, единовременное пособие полностью аннулируется при получении сотрудником статуса иностранного агента или выявлении у него гражданства другого государства. Выплаты также не предусмотрены за разглашение гостайны, совершение порочащего честь проступка и провал служебного испытания.

Законом также совершенствуется механизм предоставления социальных гарантий членам семьи сотрудников органов посредством унификации понятия «члены семьи». Ранее использовалось понятие «члены семьи» и «близкие родственники», что создавало правовую неопределенность, — заключили в социальном комитете СФ.

Законодатели провели полную унификацию понятий, заменив разрозненные термины единым и четким определением правового статуса родственников. Новые правила и ограничения официально вступят в юридическую силу по истечении десяти дней со дня публикации акта.

До этого Совет Федерации одобрил закон, запрещающий абонентам расторгать договор об оказании услуг сотовой связи в течение 90 дней с момента получения SIM-карты. Мера призвана снизить число краткосрочных регистраций номеров, которые часто используются в мошеннических схемах.

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