Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет

Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет Володин: Госдума приняла 2980 федеральных законов с 2021 года

За пять лет работы Госдума восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, 47,3% законопроектов были предложены депутатами, 10,8% — депутатами и членами Совета Федерации совместно, а 3,2% — сенаторами. Володин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об активном участии парламентариев в законодательной работе.

За пять лет мы приняли 2980 законов. Это итог, — сказал Володин.

Ранее Госдума приняла закон, впервые комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка к концу года может опуститься до 13% и даже ниже при постепенном ослаблении проинфляционных факторов. Он также отметил, что Банк России уже 10-й раз подряд снижает ставку, подтверждая тренд на смягчение денежно-кредитной политики.