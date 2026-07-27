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27 июля 2026 в 11:17

Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет

Володин: Госдума приняла 2980 федеральных законов с 2021 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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За пять лет работы Госдума восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, 47,3% законопроектов были предложены депутатами, 10,8% — депутатами и членами Совета Федерации совместно, а 3,2% — сенаторами. Володин подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об активном участии парламентариев в законодательной работе.

За пять лет мы приняли 2980 законов. Это итог, — сказал Володин.

Ранее Госдума приняла закон, впервые комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка к концу года может опуститься до 13% и даже ниже при постепенном ослаблении проинфляционных факторов. Он также отметил, что Банк России уже 10-й раз подряд снижает ставку, подтверждая тренд на смягчение денежно-кредитной политики.

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