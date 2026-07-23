Пещерная русофобия таких персонажей, как новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый, исчерпывающе подтверждает обоснованность специальной военной операции, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он подчеркнул, что СВО защищает людей от «вселенского зла», передает ТАСС.

Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции, защищающей людей по эту сторону добра от всех тех, кто противопоставил себя окружающему миру на стороне вселенского зла, — отметил Косачев.

Ранее Драпатый называл жителей Донбасса «не желающим работать контингентом», который необходимо перевоспитывать. В интервью он заявил, что местное население якобы хочет «жить на всем готовом» и ему безразлично, в какой стране находиться. Видео было записано в мае 2023 года. Опубликовали его в июле текущего года. Драпатый официально вступил в должность командующего ВСУ 22 июля, сменив на этом посту Александра Сырского.