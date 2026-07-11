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11 июля 2026 в 01:14

«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе

Косачев: НАТО в случае отсутствия внешних угроз сам начинает их изобретать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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НАТО в условиях отсутствия внешних угроз начинает искать новые поводы для оправдания своего существования, заявил заместитель председатель Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, которые передает aif.ru, одной из таких угроз в Альянсе все чаще называют Россию.

И вот в условиях отсутствия внешних угроз НАТО начинает их изобретать, чтобы оправдать свое существование. А первой в этом ряду все настойчивее называется «российская угроза», — заявил Косачев.

Зампред Совфеда также напомнил, что статья 5 Вашингтонского договора о коллективной защите применялась лишь однажды после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда речь шла скорее о символическом шаге для проведения атаки, а не обороны, поскольку системной угрозы для США и НАТО не существовало, подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации заявил, что Европейский союз нельзя допускать к переговорному процессу по Украине. Он добавил, что роль евросообщества ничтожна и ее, по сути, не существует. Кроме того, сенатор предположил, что Европа будет выступать на стороне Киева.

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