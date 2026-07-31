Подросток чуть не лишился зрения после игр с садовым инструментом Подросток случайно вонзил себе в лицо секатор в Башкирии

Подросток едва не лишился зрения после того, как секатор случайно вонзился ему в лицо в Дюртюлях, сообщил Минздрав Башкирии в МАКСе. Инцидент произошел с 14-летним школьником, который во дворе играл вместе с братом. В какой-то момент мальчики начали баловаться садовым инструментом.

Развлечение закончилось несчастным случаем: ручка секатора неожиданно сорвалась, из-за чего его лезвия глубоко вошли в область верхней челюсти одного из подростков. Родители сразу же доставили сына в больницу.

После проведения компьютерной томографии врачи установили, что лезвия проникли в ткани на глубину трех сантиметров. При этом расстояние до глазницы составляло менее трех миллиметров, поэтому существовала серьезная угроза зрению. Хирурги провели сложную операцию, во время которой аккуратно извлекли секатор, после чего восстановили поврежденные ткани. Сейчас школьник постепенно идет на поправку.

Ранее девочка из Приморья получила тяжелые повреждения пищевода после того, как по ошибке выпила средство для чистки плит, перепутав бытовую химию с питьевой водой. После случившегося родители доставили 11-летнего ребенка в больницу, где врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели. Однако повторно за медицинской помощью семья обратилась лишь спустя месяц и восемь дней, когда девочка перестала есть и пить, а также потеряла 15 кг.