Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 08:38

Подросток чуть не лишился зрения после игр с садовым инструментом

Подросток случайно вонзил себе в лицо секатор в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подросток едва не лишился зрения после того, как секатор случайно вонзился ему в лицо в Дюртюлях, сообщил Минздрав Башкирии в МАКСе. Инцидент произошел с 14-летним школьником, который во дворе играл вместе с братом. В какой-то момент мальчики начали баловаться садовым инструментом.

Развлечение закончилось несчастным случаем: ручка секатора неожиданно сорвалась, из-за чего его лезвия глубоко вошли в область верхней челюсти одного из подростков. Родители сразу же доставили сына в больницу.

После проведения компьютерной томографии врачи установили, что лезвия проникли в ткани на глубину трех сантиметров. При этом расстояние до глазницы составляло менее трех миллиметров, поэтому существовала серьезная угроза зрению. Хирурги провели сложную операцию, во время которой аккуратно извлекли секатор, после чего восстановили поврежденные ткани. Сейчас школьник постепенно идет на поправку.

Ранее девочка из Приморья получила тяжелые повреждения пищевода после того, как по ошибке выпила средство для чистки плит, перепутав бытовую химию с питьевой водой. После случившегося родители доставили 11-летнего ребенка в больницу, где врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели. Однако повторно за медицинской помощью семья обратилась лишь спустя месяц и восемь дней, когда девочка перестала есть и пить, а также потеряла 15 кг.

Регионы
Башкирия
подростки
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака разодрала ребенку лицо на детской площадке
Появились кадры задержания члена «Артподготовки», собиравшего данные о ВПК
Мотоциклист на питбайке сбил полуторагодовалого ребенка в Красноярском крае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 июля: инфографика
Стало известно, как ситуация с топливом влияет на строительную отрасль
Анкара передала Москве и Киеву предложение о новых переговорах
Стало известно, в каких регионах России снизились цены на бензин
Участник «Артподготовки» собирал для Киева данные о предприятиях ВПК России
Скончался легендарный итальянский футболист
ВС России разбили бригаду ВСУ из экс-заключенных под Харьковом
Москвичам рассказали о погоде в первые выходные августа
«Я не ищу ракет»: Трамп раскрыл, чего США ждут по теме Украины
Подросток чуть не лишился зрения после игр с садовым инструментом
Стало известно, что грозит Telegram после признания Дурова экстремистом
Стало известно число уничтоженных пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Более 370 БПЛА сбили над Россией за ночь
У ребенка разъело желудок после случайного глотка «химии»
В Пакистане раскрыли число погибших при обрушении угольной шахты
ВС России ударили по объектам ВСУ в порту Одессы и судну с военным грузом
Россия пообещала «подставить плечо» одной союзной стране
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.