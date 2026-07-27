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27 июля 2026 в 12:48

Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Суд в Стерлитамаке назначил двум слесарям газовой службы по три года четыре месяца колонии-поселения за взрыв газа в жилом доме, сообщила в МАКСе пресс-служба судов Башкирии. Им также запретили заниматься газоопасными работами на 2,5 года.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и 29-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. <…> Признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 июля 2024 года. Прибыв по вызову в дом на улице Артема для устранения утечки газа, слесари в ходе ремонта оборудования задействовали электроподжиг плиты, что спровоцировало взрыв. В результате один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения. Материальный ущерб жильцам составил 14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что четыре человека были доставлены в больницу после взрыва бытового газа в Егорьевске. По данным подмосковного Минздрава, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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