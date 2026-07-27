«Не будем заострять»: Захарова назвала роковую ошибку России в 90-е Захарова назвала ошибкой ставку России на имидж в 90-е

Ставка на имидж России в международной политике стала ошибкой страны в 90-е, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на молодежном форуме «Гвардейск». Она отметила, что стратегия не принесла положительного результата, передает РИА Новости.

Как многие говорили, я очень хорошо помню: «Давайте сейчас не будем заострять». Ну не заостряли. Ждали, когда нас оценят, полюбят. Полюбили нас? Нет, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД России предупредила, что Украину буквально «стирают ластиком с лица земли». Дипломат обратила внимание на то, что Киев оказался в руках политиков, которые обманули народ.

Также Захарова заявила, что европейские страны заняты только милитаризацией. По ее словам, Запад приближался к опаснейшей черте.

До этого дипломат рассказала, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.