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27 июля 2026 в 16:32

«Опаснейшая черта»: Захарова раскрыла милитаристские планы Европы

Захарова: милитаризация Европы приближает мир к опаснейшей черте

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Европейские страны заняты только милитаризацией, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, Запад приближается к опаснейшей черте, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.

До этого сообщалось, что Чехия, Венгрия и Румыния стали единственными странами Евросоюза, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов. При этом 15 государств ЕС увеличили оборонные расходы более чем на 10%, а еще девять — нарастили их менее чем на 10%.

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