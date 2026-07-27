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27 июля 2026 в 17:21

Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР

Военэксперт Дандыкин: освобождение Торского открыло дорогу в сторону Доброполья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Освобождение Торского в ДНР предоставило Вооруженным силам России возможность продвинуться в направлении Доброполья, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это еще один шаг к освобождению Краматорско-Славянской агломерации.

Группировка «Центр» каждый день приносит нам приятные новости. Освобождением Торского в ДНР они показывают результат. В этом направлении они идут к границе Днепропетровской области в сторону Доброполья, и вполне себе успешно. Это позволит решить вопрос с освобождением Краматорско-Славянской агломерации, потому что ВС РФ могут зайти в тыл. Это очень хороший момент. Мы создаем большие неприятности для врага, — пояснил Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что населенный пункт Торское теперь находится под контролем российских войск из группировки «Центр». По словам ведомства, действия российских военных были решительными.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что освобождение Константиновки, где украинские военные оказались в окружении, откроет российским силам путь к Дружковке. По его словам, потери ВСУ заметно увеличиваются.

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