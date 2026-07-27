«Копать так копать»: в МИД оценили 21-й пакет санкций ЕС против России

Власти стран Евросоюза сами себе вырыли яму, пытаясь навредить санкциями экономике РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она обратила внимание, что влияние антироссийских рестрикций больно ударило по Европе — это четко прослеживается в падении показателей и темпов роста экономики, которые всегда являлись для ЕС основополагающими.
Вот та самая русская пословица: «Не рой яму другому — сам в нее попадешь». Они рыли и продолжают рыть эту яму нам. Но уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. Если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им выбраться, — подчеркнула дипломат.
Захарова заметила, что ситуация в ЕС дошла до абсурда. Так, по ее словам, европейцы начали переписывать собственные санкции против России и согласовали заморозку потолка цен на нефть на год вперед.
Принятые ЕС меры в отношении российского топливно-энергетического комплекса, как и остальные элементы очередного санкционного пакета, не приведут к изменению российского внешнеполитического курса. Но они совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности, которая на фоне напряженности на Ближнем Востоке находится в более чем уязвимом положении. Как говорится, копать так копать, — добавила представитель МИД.
Ранее Захарова анонсировала ответ России на 21-й пакет санкций против России. По ее словам, он будет представлен уже в ближайшее время.