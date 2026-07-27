«Копать так копать»: в МИД оценили 21-й пакет санкций ЕС против России Захарова: страны ЕС сами роют себе яму, вводя новые санкции против России

Власти стран Евросоюза сами себе вырыли яму, пытаясь навредить санкциями экономике РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она обратила внимание, что влияние антироссийских рестрикций больно ударило по Европе — это четко прослеживается в падении показателей и темпов роста экономики, которые всегда являлись для ЕС основополагающими.

Вот та самая русская пословица: «Не рой яму другому — сам в нее попадешь». Они рыли и продолжают рыть эту яму нам. Но уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. Если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им выбраться, — подчеркнула дипломат.

Захарова заметила, что ситуация в ЕС дошла до абсурда. Так, по ее словам, европейцы начали переписывать собственные санкции против России и согласовали заморозку потолка цен на нефть на год вперед.

Принятые ЕС меры в отношении российского топливно-энергетического комплекса, как и остальные элементы очередного санкционного пакета, не приведут к изменению российского внешнеполитического курса. Но они совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности, которая на фоне напряженности на Ближнем Востоке находится в более чем уязвимом положении. Как говорится, копать так копать, — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова анонсировала ответ России на 21-й пакет санкций против России. По ее словам, он будет представлен уже в ближайшее время.