Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 18:34

«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины

Экс-нардеп Марков: Трамп и Зеленский могут договориться о поставке оружия

Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече могут договориться о поставках вооружения, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, не стоит ждать прорывных результатов от запланированных переговоров в США.

Наверняка были достигнуты предварительные договоренности [между США и Украиной]. Но это все оказалось, мягко говоря, обманом. Умышленным или неумышленным — это второй вопрос. На практике ничего не осуществилось. Будут очередные заявления, будут очередные угрозы, очередная трамповская Санта-Барбара в отношении санкций. Я давно считаю, что нам надо доводить свое дело до конца. Надо руководствоваться прагматизмом. Запад показал, что его суть — это обман. Я думаю, что встреча Трампа и Зеленского закончится очередными провокациями и новыми военными поставками. Как сейчас вскрывается, все делалось, чтобы Украина эскалировала конфликт и прдолжились поставки вооружения, — сказал Марков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Зеленский может встретиться с Трампом во время визита в США. Поездка украинского лидера запланирована на 28 июля.

Мир
США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко предложил новый способ заменить белорусов в полях
Жгли пальцы и лицо из-за отказа в сексе: собутыльники пытали девушку
Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России
Песков заявил о необходимости суверенитета для выстраивания отношений с Западом
Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна
В Кремле отреагировали на возможное расширение украинского конфликта
Песков раскрыл одну особенность курса России
Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу
Песков рассказал, какая война никогда не закончится
Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании невозможен
Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки
Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле
Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине
Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР
«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина
Песков раскрыл, в чем Россия должна преуспевать в информтехнологиях
В Кремле назвали плюсы кризиса для российского общества
«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины
Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.