«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече могут договориться о поставках вооружения, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, не стоит ждать прорывных результатов от запланированных переговоров в США.

Наверняка были достигнуты предварительные договоренности [между США и Украиной]. Но это все оказалось, мягко говоря, обманом. Умышленным или неумышленным — это второй вопрос. На практике ничего не осуществилось. Будут очередные заявления, будут очередные угрозы, очередная трамповская Санта-Барбара в отношении санкций. Я давно считаю, что нам надо доводить свое дело до конца. Надо руководствоваться прагматизмом. Запад показал, что его суть — это обман. Я думаю, что встреча Трампа и Зеленского закончится очередными провокациями и новыми военными поставками. Как сейчас вскрывается, все делалось, чтобы Украина эскалировала конфликт и прдолжились поставки вооружения, — сказал Марков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Зеленский может встретиться с Трампом во время визита в США. Поездка украинского лидера запланирована на 28 июля.