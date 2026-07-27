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27 июля 2026 в 19:00

В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна

Песков: Путин и Пашинян обсудили проведение референдума по ЕАЭС в Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/POOL/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он отметил, что российский лидер подчеркнул необходимость скорейшего проведения референдума по ЕАЭС. Трансляция мероприятия велась на платформе «VK Видео».

Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума [по ЕАЭС], — сказал Песков.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции. По ее словам, власти республики пытаются убедить граждан, что можно одновременно пользоваться преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Пашинян прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. Его встретили в аэропорту с хлебом и солью. Премьер-министр Армении принял участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». В рамках визита он также встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

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