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27 июля 2026 в 19:23

Песков рассказал о месте России в гонке ИИ

Песков: Россия находится в лидерах гонки ИИ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия является одним из лидеров мировой гонки по развитию искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, страна находится в топ-5. Трансляция мероприятия идет на странице форума во «ВКонтакте».

В пятерке стран, которые участвуют в гонке, мы остаемся, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании разработки, внедрения и применения в РФ больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. По документу, в праве появились две категории моделей — суверенная и национальная. Теперь на практике могут использовать программы, которые содержат не менее 1 млрд параметров.

Кроме этого, 35% опрошенных россиян назвали умение четко формулировать запросы для чат-ботов одним из ключевых навыков. В то же время 27% опрошенных убеждены, что важнее всего понимать специфику работы нейросетей. Также 24% россиян поставили освоение новых инструментов на первое место среди самых востребованных компетенций.

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