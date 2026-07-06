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06 июля 2026 в 12:23

Пашиняна встретили в России с хлебом и солью

Пашинян прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург. Он сообщил у себя в социальных сетях, что прилетел в город с рабочим визитом. В российском аэропорту его встретили с хлебом и солью.

Армянский премьер приехал для участия в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ», которое пройдет в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026». В ходе визита также запланирована встреча Пашиняна с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее премьер-министр Армении после разговора с Мишустиным заявил, что была достигнута договоренность продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки. В ходе брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что в ближайшее время ожидаются более подробные консультации.

Кроме того, Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции в Россию некорректно называть санкциями. По его словам, существующие вопросы он планирует обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета.

Страны СНГ
Армения
Екатеринбург
Никол Пашинян
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