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27 июля 2026 в 19:30

В Москве рассказали о планах Запада создать аналог НАТО в Азии

Замглавы МИД Руденко: США и их азиатские партнеры хотят создать аналог НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны Запада в связке со своими азиатскими партнерами работают над созданием в регионе аналога НАТО, заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД России Андрей Руденко. Кроме того, вновь пошли разговоры об открытии в Токио первого в регионе офиса Североатлантического альянса, добавил дипломат.

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада и ЕС в связке с азиатскими союзниками, прежде всего Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией, работают над созданием в регионе аналога НАТО. Даже название уже есть — «Организация Индо-Тихоокеанского договора», — сказал Руденко.

Он добавил, что в попытке легитимизировать присутствии нового офиса НАТО в Азии Запад стал активно продвигать нарратив о «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». По словам дипломата, это неизбежно ведет к милитаризации и эскалации напряженности в регионе.

Страны Азии хотели бы жить в другой системе координат — сотрудничества и совместного развития. Отсюда интерес к выстраиванию партнерских связей с такими конструктивными, практико-ориентированными объединениями, как ШОС и БРИКС, — сказал Руденко.

Ранее российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что Япония становится едва ли не самым главным проводником НАТО в Азии. По его словам, внешняя политика страны навязывает «однобокое и идеологизированное» видение взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной целью японских властей является сдерживание России, Китая и КНДР, пояснил дипломат.

Азия
Андрей Руденко
НАТО
Япония
Сона Рустамова
С. Рустамова
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