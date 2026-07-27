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27 июля 2026 в 17:45

Россияне пропали в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Двое молодых россиян пропали в Паттайе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Брат и сестра из России пропали рано утром в Паттайе (Таиланд) при подозрительных обстоятельствах, рассказала РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер российской волонтерской группы, разыскивающей пропавших в азиатской стране. Они отправились в поездку на мотоцикле, через 20 минут прислали матери сообщение со словом «срочно» и больше не выходили на связь.

Роман, 17 лет, и Диана, 22 года, брат и сестра из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе, в 04:00 (00:00 мск. — NEWS.ru) сели на мотоцикл и куда-то поехали. Примерно через 20 минут на телефон их матери пришло СМС-сообщение от Дианы с одним словом — Urgent! (срочно, чрезвычайно. — NEWS.ru), — сообщила волонтер.

Ранее региональный главк Следственного комитета Красноярского края сообщил, что в Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что прах принадлежит девушке.

До этого в окрестностях Ялты поисковики обнаружили останки мужчины, который с августа 2021 года числился пропавшим без вести. Им оказался житель Железногорска Курской области. Сестра пропавшего рассказала, что он решил съездить в Крым, чтобы отдохнуть и подлечиться.

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