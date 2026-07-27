В МИД России назвали главную цель АСЕАН Замглавы МИД Руденко: Россия и АСЕАН намерены удвоить товарооборот через 10 лет

Россия и страны АСЕАН ставят своей главной целью развитие экономического сотрудничества, рассказал в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По словам дипломата, объединение рассчитывает удвоить совокупный товарооборот в течение 10 лет. Он отметил, что для этого в начале осени стороны примут соответствующие документы.

Неизменный приоритет — расширение экономической кооперации. Ставим перед собой цель удвоить в течение 10 лет совокупный товарооборот. Ее достижению послужит принятие в сентябре стратегической программы Россия — АСЕАН по торговому и инвестиционному сотрудничеству на 2026–2035 гг., сфокусированной на высокотехнологичных и инновационных отраслях, развитии платформенной экономики, — рассказал Руденко.

Он отметил, что особое внимание стороны намерены уделить проблематике энергетической и продовольственной безопасности. Дипломат убежден, что взаимный позитивный настрой станет залогом результативности совместных усилий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с коллегами из стран АСЕАН создание новой финансовой системы. По его словам, обновленная структура должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны стран Запада.