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27 июля 2026 в 16:00

В МИД России назвали главную цель АСЕАН

Замглавы МИД Руденко: Россия и АСЕАН намерены удвоить товарооборот через 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия и страны АСЕАН ставят своей главной целью развитие экономического сотрудничества, рассказал в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По словам дипломата, объединение рассчитывает удвоить совокупный товарооборот в течение 10 лет. Он отметил, что для этого в начале осени стороны примут соответствующие документы.

Неизменный приоритет — расширение экономической кооперации. Ставим перед собой цель удвоить в течение 10 лет совокупный товарооборот. Ее достижению послужит принятие в сентябре стратегической программы Россия — АСЕАН по торговому и инвестиционному сотрудничеству на 2026–2035 гг., сфокусированной на высокотехнологичных и инновационных отраслях, развитии платформенной экономики, — рассказал Руденко.

Он отметил, что особое внимание стороны намерены уделить проблематике энергетической и продовольственной безопасности. Дипломат убежден, что взаимный позитивный настрой станет залогом результативности совместных усилий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсудил с коллегами из стран АСЕАН создание новой финансовой системы. По его словам, обновленная структура должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны стран Запада.

Азия
МИД России
Андрей Руденко
АСЕАН
товарооборот
Сона Рустамова
С. Рустамова
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