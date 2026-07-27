Военэксперт ответил, стоит ли бояться ракеты Ruta Block 1

Ракеты Ruta Block 1, которые предположительно начали применять ВСУ, не станут сложной целью для российской системы ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВС России успешно справляются с более грозными аналогами — SCALP и Storm Shadow.

Ракета Ruta Block 1 — это усовершенствованная модификация Ruta. Ее дальность достигает порядка 350 км, а боевая часть составляет примерно 150 кг. Если сравнивать ее со SCALP и Storm Shadow, то они гораздо мощнее — примерно 400 кг. При этом Россия достаточно давно борется с ними, поэтому подобного рода оружие для нас не является сложным. Это привычная цель, по которой наша система ПВО работает уверенно. Одна из таких ракет была сбита, и на основе изучения ее обломков были выявлены основные технические характеристики, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что наведение Ruta Block 1 происходит с использованием как GPS, так и инерциальной системы. По словам эксперта, ракета изготовлена из композитных материалов, а ее скорость составляет около 0,7 Маха — меньше, чем у Taurus и SCALP.

Главное преимущество Ruta заключается в том, что она запускается с земли, а не с воздуха, как Storm Shadow и SCALP. Соответственно, она проще и дешевле в производстве. Выпускается она непосредственно в Нидерландах. Сейчас там открывают завод Rheinmetall, который будет производить более совершенные двигатели, потому что готовятся модификации Block 2 и Block 3. Последняя будет иметь дальность до 2 тыс. км и боевую часть примерно 300 кг. То есть это уже будет достаточно мощная ракета. Испытания начнутся только в следующем году, поэтому на вооружение она, возможно, поступит в 2028-м, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Украина надеется создать прототип европейской противоракетной системы Freyja к началу следующего года. Киев призывает союзников помочь в разработке оружия для борьбы с российскими ракетами.