Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле

Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала, что столкнулась с паническими атаками после перелома ноги и четырех месяцев в постели. Почему поклонников напугало отсутствие у нее волос, бровей и шрам на подбородке?

Что случилось с Примадонной

77-летняя Алла Пугачева призналась, что провела в кровати почти четыре месяца после того, как неудачно упала и сломала бедро. По словам певицы, из-за страха навсегда остаться обездвиженной у нее начались панические атаки. Потребовалось долгое время, чтобы «взять себя в руки и начать снова ходить», но уже с тростью.

«Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Я сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно», — пояснила исполнительница.

Врачи предупредили, что восстановление может занять до полугода. Справиться с тревогой звезде помог психолог. Сейчас она вновь выходит в свет, но продолжает пользоваться тростью.

Пугачева призналась, что ее состояние до сих пор не нормализовалось, и на полное восстановление потребуется еще несколько месяцев. Однако поклонников насторожило не только наличие трости.

Многих встревожило почти полное отсутствие у нее бровей и ресниц, что было особенно заметно на снимках случайных прохожих, где певица появилась без макияжа. Некоторые отметили залысины на висках звезды, которые она маскировала париками и шляпками.

Не остался без внимания зрителей и крупный шрам на подбородке, который, по слухам, мог остаться после удаления импланта. Очевидцы также обратили внимание на изменившийся нос артистки — некоторые сравнивали его с «носом 20-летней нимфы».

А после в прессе появились комментарии врачей о природе заметных синяков на руках артистки. Их появление связали с возможным использованием капельниц для внутривенного введения лекарств.

Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Галкин выглядел отстраненно

Вызвало много вопросов у зрителей и «холодное» поведение супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Во время фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который организовывала певица Лайма Вайкуле в Юрмале, звездная пара вызвала шквал обсуждений.

Очевидцы отметили, что глаза Пугачевой заметно потускнели, каждый шаг давался ей с трудом, и она все время опиралась на руку мужа. Поклонники в соцсетях констатировали: «Еле шаркает ногами», «Галкин ее фактически держит».

Но самым обсуждаемым моментом мероприятия стал поступок комика, когда тот вырвал у поклонницы букет цветов, предназначавшийся супруге. В комментариях отметили: Примадонна от поступка молодого мужа опешила и выглядела очень растерянной.

«Видимо, принимать Пугачевой цветы без его ведома не положено», — иронизировали в Сети.

Отрешенно смотрел по сторонам и сам Галкин: некоторые предположили, что ему явно скучно в компании супруги, они почти не общались и вели себя как чужие люди. Шоумен отгонял фотографов с криком «Отойдите!», возмущаясь: «Что ж вы так прямо... Да отойдите! Это же будет вот такое лицо!»

Обняв жену за талию, комик руководил ею, объясняя, куда нужно смотреть. Многие поклонники пожалели певицу: «Как он ее контролирует, чтобы ничего лишнего не сказала. Взгляд у него, как у надзирателя».

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депрессия из-за тоски и хейта

Психологи, наблюдающие за состоянием уехавших из России звезд, диагностируют у них «нарциссическую травму низвержения с трона» и депрессию из-за потери смысла жизни. Некоторые не исключают, что подобная участь могла постигнуть и Аллу Пугачеву. За последние годы она столкнулась с мощной волной хейта и лишилась былого уважения на родине.

Психолог Сергей Ланг считает, что артистка может быть в жесточайшей депрессии. По его мнению, так происходит с артистами после потери признания публики, поддержки и узнаваемости, а также ощущения связи со своими поклонниками. Ланг отметил: некогда успешной и популярной певице тяжело наблюдать за достижениями оставшихся в России коллег.

Сама Пугачева в Юрмале призналась, что действительно скучает по концертам, живому общению со зрителями и аплодисментам. При этом она не стала скрывать переживаний из-за угасающего интереса к своей персоне, который, как она считает, со временем будет ослабевать.

«Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше», — поделилась певица.

Из-за стресса выпали волосы?

В то же время медики уверяют, что отсутствие бровей и ресниц, а также использование парика могут указывать на алопецию — выпадение волос. По словам врачей, потеря волос может быть вызвана сильным стрессом, перенесенными заболеваниями или приемом лекарственных препаратов.

У Аллы Пугачевой к такому результату могли привести тяжелая травма, длительная обездвиженность и панические атаки на фоне стресса и тревожности, не исключают эксперты. Пластический хирург Мадина Осман, комментируя изменившуюся внешность Примадонны в разговоре с mk.ru, объяснила: в возрасте 77 лет кожа истончается. При этом она отметила, что Пугачева старается не полнеть, из-за чего лицо кажется «высохшим».

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