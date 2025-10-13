Убила человека, спала с женатыми: в каких грехах призналась Пугачева?

Народная артистка СССР Алла Пугачева призналась в убийстве и прелюбодеянии. Какие еще библейские заповеди нарушила певица и что она об этом сказала?

В чьем убийстве призналась Пугачева

В 2010 году, отвечая на вопросы сидящих в зале подростков в шоу «100 вопросов взрослому» на канале ТВЦ, Алла Пугачева сделала шокирующее признание. Она сообщила, что фактически убила собственного ребенка.

По словам Примадонны, во время брака с музыкальным продюсером Евгением Болдиным ей пришлось сделать аборт на большом сроке беременности. Певице предстояли заграничные гастроли, которые она не решилась отменить. Пришлось избавиться от малыша, который уже мог бы быть ровесником ее внука Никиты Преснякова.

«Я никогда себе это не прощу. Меня заставили сделать аборт мой муж и коллеги, а срок был большой… Практически я убила человека. Я до сих пор переживаю, потому что я считаю, что это убийство. То есть на моей совести есть убийство», — поделилась переживаниями Пугачева.

В браке с Болдиным Пугачева прожила восемь лет, после чего снова пыталась забеременеть. Певица признавалась, что дважды пыталась родить от Филиппа Киркорова, однако в 1996 году медики сообщили: детей у нее уже не будет. Не позволяли здоровье и солидный возраст.

«Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца — и выкидыш», — рассказала исполнительница в интервью aif.ru.

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Что раскрыла Пугачева о мужьях и любовниках

Еще одним шокирующим признанием Аллы Пугачевой стал рассказ, что все ее мужья, за исключением Миколаса Орбакаса и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), были фиктивными.

В последнем интервью певица назвала свои браки «помощью другу». По ее словам, второму супругу, режиссеру Александру Стефановичу, нужна была московская прописка, а третьему — Евгению Болдину — требовалось разрешение выезжать за границу. И хотя фиктивные браки в России считаются уголовным преступлением, за которое можно получить до семи лет тюрьмы, Пугачева с улыбкой рассказала, что нарушила закон трижды.

Ненастоящей была женитьба и с молодым Филиппом Киркоровым, с которым Примадонна обвенчалась в церкви. Молодого певца ей буквально «сосватала» тяжело больная мама певца.

«Она умирала, я приехала к ней. Она говорит, прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним и будь ему как мать. И так как-то решили, что я буду с ним. Я думала, что года за три подниму его. Выйти замуж за Киркорова — это был примитивный ход, но он очень хорошо работал. Об этом говорили все», — не стала скрывать Пугачева.

Призналась певица и в многочисленных романах с молодыми музыкантами, в числе которых были женатые Владимир Кузьмин и Сергей Челобанов. По словам артистки, отношения с ними она заводила «для здоровья» и никаких серьезных чувств к любовникам не испытывала.

«Походная жена, я всегда говорила. Хотелось — кто там из вас, ну давай этот. Да, я не скрываю. Для здоровья. Ну что, я молодая баба была, понимаешь, ну какая мне разница, ну это не любовь, естественно», — пояснила артистка.

Комментаторы в Сети обратили внимание, что за свою жизнь 76-летняя Пугачева нарушила не только российские законы, но и многие библейские заповеди. При этом в своем недавнем интервью певица призвала зрителей быть честными и добропорядочными людьми.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что сказала Пугачева об обидах и гордости

Также во время записи эфира программы «100 вопросов взрослому» Алла Пугачева рассказала о своих отношениях с российской властью. Она неожиданно процитировала Воланда из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Власть меня никогда не обижала. Меня попробуй обидь. Никогда ничего у них не проси. Особенно у тех, кто сильнее тебя. Сами все предложат и сами все дадут», — заявила певица, назвав себя «гордой женщиной».

Позже Пугачева призналась, что обращалась к представителям власти с просьбой помочь, когда ее мужа Максима Галкина признали иностранным агентом. Однако ей не пошли навстречу.

По словам Примадонны, она была дружна со многими влиятельными людьми, включая зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, но теперь «это другие люди».

