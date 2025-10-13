Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:18

Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Гарри и Лиза без проблем могут получить паспорта России, заявил aif.ru юрист Александр Хаминский. Порядок получения документов, который предусматривает проставление штампа в свидетельства о рождении, действуют с 2023 года, а дети артистов появились на свет до принятия постановления. По словам юриста, наличие заграничного паспорта у ребенка подтверждает гражданство РФ.

У детей Пугачевой и Галкина эти паспорта есть однозначно, поскольку они живут сейчас с родителями за границей, — рассказал адвокат.

Cемья Пугачевой уехала из России в 2022 году, после того как Галкина внесли в реестр иностранных агентов. Пара получила паспорта Израиля и гражданство Кипра.

Ранее стало известно, что Пугачева продолжает получать российскую пенсию в размере 67 тыс. рублей. Частью этой суммы является компенсационная выплата, положенная 76-летней знаменитости как народной артистке СССР. Пенсию зачисляют на ее банковскую карту, а все финансовые вопросы певицы в России решает ее доверенное лицо.

