10 января 2026 в 18:49

Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Разгрузочный день на кефире — щадящий способ разгрузки, который одновременно восстанавливает микрофлору кишечника и дает ощущение сытости.

В основе этого щадящего очищения лежит употребление в течение дня от полутора до двух литров свежего кефира умеренной жирности — от 1% до 2,5%. Чтобы разнообразить вкус и добавить полезных свойств, в стакан можно положить щепотку мелко нарезанной свежей зелени, например укропа, или ароматные специи вроде корицы, которые придают напитку новые нотки и ускоряют метаболизм. Главный принцип — пить кефир небольшими порциями, разделив весь объем на пять-шесть приемов, что обеспечивает равномерное поступление питательных веществ и поддерживает чувство сытости. В перерывах разрешается пить чистую воду без ограничений, а от любой другой пищи на эти сутки стоит воздержаться.

Однодневная кефирная разгрузка, выдержанная в таком режиме, позволяет мягко, но основательно очистить пищеварительный тракт, нормализовать его работу и значительно снизить нагрузку на желудочно-кишечную систему, перегруженную после периодов праздничного переедания. Это простой и физиологичный способ быстро вернуть себе ощущение комфорта, свежести и внутреннего баланса.

Такой разгрузочный день на кефире позволяет мягко очистить организм, нормализовать пищеварение и снизить нагрузку на ЖКТ после переедания.

Ранее мы поделились рецептом пирожков из слоеного теста со смородиновой начинкой.

Александра Вкусова
А. Вкусова
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
