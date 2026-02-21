Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля

Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля

Киев потерял Карповку, украинские военнослужащие в панике бегут от клещей под Константиновкой, ВСУ прятали танки в жилых домах, а бразильского наемника зверски замучили до смерти. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Фронт рушится: Киев потерял Карповку

Российские военные освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, успех был достигнут силами группировки войск «Запад».

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего же с начала 2026 года ВС РФ взяли под контроль около 900 квадратных километров. Кроме того, освобождены 42 населенных пункта, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Всего в прошлом году российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта», — сказал он.

Тем временем подразделения ВСУ оставили свои позиции в населенном пункте Бересток под Константиновкой. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские войска отступили на запасные рубежи из-за угрозы окружения в результате наступления российских сил.

ВСУ Фото: Социальные сети

«С запада и с востока данного населенного пункта образованы серьезные клещи и, естественно, они <…> пошли на запасные позиции, которые находятся непосредственно в самой Константиновке и, естественно, закрепились на этих рубежах», — сказал аналитик.

А в районе Красноармейска российские морпехи успешно провели операцию с использованием FPV-дрона, уничтожив группу украинских военных. Как рассказал инструктор с позывным Ангел, бойцы ВСУ ошибочно приняли беспилотник за свой, что привело к их поражению.

Инцидент произошел в лесополосе, где скрывались четверо украинских военнослужащих. Оператор дрона из группировки «Центр» ввел противника в заблуждение, симулируя подход своего аппарата. Когда ВСУ заметили дрон, они приготовились к атаке, но неожиданный маневр российского оператора дезориентировал их.

«Наши сделали вираж — как будто „не стреляйте, мы свои“. ВСУ поверили. И наши просто влетели в них», — рассказал боец.

Дети вместо мишеней

В Гуляйполе Запорожской области танки ВСУ размещались в жилых кварталах. По словам местной жительницы, таким образом они использовали дома мирных жителей в качестве прикрытия для ведения огня. Просьбы отойти от жилых строений они игнорировали, добавила она.

«Приезжали танки на улицу и в основном прятались за домами. Люди выходили и просили, чтобы они не стреляли, потому что сейчас постреляют и уедут, а потом сюда прилетит и разобьют дома. А они говорили: „Нам ваши курятники не нужны, мы землю защищаем“», — рассказала женщина.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

За последние сутки ВСУ дважды атаковали школы в Запорожской области. В первый раз БПЛА сдетонировал при ударе о дерево на территории учебного заведения. В этот момент внутри находились 600 детей и 100 сотрудников. Спустя время ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке. В результате атаки был поврежден фасад учебного заведения и прилегающая территория, а осколками посекло припаркованные школьные автобусы.

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что атаки ВСУ на учебные учреждения являются чистым террором и запугиванием населения: «Киевский режим целенаправленно бьет по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие».

Пытки и смерти в ВСУ

Бразильский наемник ВСУ погиб в результате жестокого обращения со стороны командования. По словам источника, иностранного бойца подвергали издевательствам за нарушения дисциплины, включая распорядок дня и употребление алкоголя. Это произошло в Харьковской области.

«В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наемник из Бразилии», — рассказал он.

Источник отметил, что подобные случаи не редкость среди иностранных наемников, служащих в подразделениях при ГУР Украины. По его словам, к ним регулярно применяют пытки, включая избиения, симуляцию утопления и даже сексуальное насилие.

В той же Харьковской области военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющие позиции под Волчанском, столкнулись с острой нехваткой транспорта после потерь в автопарке. Украинские военные начали обращаться к местным жителям с просьбами о помощи в обеспечении техникой.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По данным источника, гуманитарная техника, о которой регулярно сообщают украинские СМИ, либо не доходит до передовой, либо распределяется среди командования. Реальную поддержку получают лишь «раскрученные» националистические формирования, тогда как рядовые части испытывают острый дефицит.

Читайте также:

Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной

Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля

Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос