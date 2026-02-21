Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос

ВСУ утверждает о нанесении удара ракетой «Фламинго» по Воткинску (Удмуртия) 21 февраля. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Что об этом известно, сколько жертв, где разрушения, что было целью?

Что известно об ударе ВСУ по Воткинску 21 февраля

В ночь на 21 февраля жители города Воткинск в Удмуртии услышали звуки взрывов над городом. До этого в городе было объявлено предупреждение об атаке БПЛА. В соцсетях распространились видео с большим столбом дыма над одним из районов города. Местные власти сообщили, что город попал под удар ВСУ. Воткинск находится на расстоянии около 1400 км от границ Украины.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога и план «Ковер» действовали в Удмуртии до утра; в 05:38 по московскому времени Росавиация объявила, что в аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Утром в регионе вновь была объявлена воздушная опасность.

«В связи с усилением мер безопасности мы приняли решение отменить Масленицу на Центральной площади города», — сообщил мэр Воткинска Александр Заметаев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв после удара ВСУ по Воткинску 21 февраля

11 мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Удмуртии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«С травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека: двое в состоянии средней степени, один в тяжелом. Бригада санавиации доставила его в Первую республиканскую клиническую больницу, где его прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщил министр здравоохранения Удмуртской Республики Сергей Багин.

Остальные восемь пострадавших после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.

Как ВСУ атаковали Россию в ночь на 21 февраля, что за объект попал под удар в Воткинске

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО над Россией перехвачены и уничтожены 77 украинских БПЛА самолетного типа.

«24 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Краснодарского края,13 БПЛА над территорией Республики Крым, девять БПЛА над территорией Курской области, девять БПЛА над территорией Ростовской области, восемь БПЛА над территорией Белгородской области, пять БПЛА над территорией Самарской области, четыре БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Саратовской области, по одному БПЛА над территорией Волгоградской и Воронежской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Еще 12 БПЛА были перехвачены утром 21 февраля; их сбили над Ростовской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской областями и Кубанью.

Удмуртия в сводках Минобороны РФ не упоминается.

Между тем в Киеве заявили, что по Воткинску был нанесен удар с применением ракет «Фламинго» — якобы собственной разработки. Российские военные блогеры считают, что под видом «Фламинго» применяются крылатые ракеты, поставленные Великобританией, или реактивные БПЛА.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Целью, согласно заявлениям украинской стороны, был Воткинский завод (входит в Роскосмос. — NEWS.ru) — крупный центр машиностроения в Удмуртии. Там производится нефтегазовое, металлургическое, атомное оборудование, сложные инструменты, а также ряд уникальных нестандартных изделий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

