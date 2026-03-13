Генерал Попов раскрыл неожиданную версию крушения заправщика США

Иранские силы могли стать причиной крушения американского самолета-заправщика KC-135 Stratotanker на западе Ирака, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, для этого даже не требовалось бы прямой атаки: учитывая напряженность в регионе, хватило бы психологического давления.

Так, эксперт предположил, что скоростной катер КСИР мог выпустить ракету-обманку неподалеку от зоны дозаправки, чтобы спровоцировать хаос в кабине. Или же это мог быть случайный маневр неподалеку.

И они в этом состоянии начали маневрировать. Не исключено, что из-за ошибочных действий могло быть столкновение в воздухе заправляемого самолета и самого заправщика, — констатировал он.

Ранее стало известно, что самолет-заправщик KC-135 был потерян в ходе военной операции против Ирана, о чем сообщило Центральное командование ВС США. В ведомстве подчеркнули, что это произошло во время операции «Эпическая ярость».

До этого СМИ передавали, что использование румынской авиабазы Михаил Когэлничану боевой авиацией США может сделать страну потенциальной целью для ответных действий Ирана. Она может быть задействована для логистики и дозаправки самолетов.