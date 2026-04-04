04 апреля 2026 в 20:04

В офисе Зеленского раскрыли, когда Уиткофф и Кушнер приедут в Киев

Буданов заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Киев после 12 апреля

Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель, зять американского лидера Джаред Кушнер могут приехать в Киев после 12 апреля, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Он уточнил, что это будет их первый визит на Украину, передает Bloomberg.

Кроме того, может приехать республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Не исключено, что присоединится кто-то еще. По мнению Буданова, Киев может получить гарантии безопасности в результате визита американской делегации. Украина уже давно поняла, чего хочет, теперь нужно это реализовать, констатировал он.

Тем временем Зеленский заявил, что переговоры превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва все еще рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, пока нет точной информации о месте и времени следующего раунда.

