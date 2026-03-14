Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 10:53

Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»

Зеленский: переговорщики по Украине не могут договориться о месте встречи

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит «Страна.ua», американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США, — сказал украинский президент.

Американский сериал «Санта-Барбара», известный своей продолжительностью, стал одной из первых мыльных опер, показанных по российскому ТВ в 1990-е годы. С тех пор выражение «Санта-Барбара» означает затянувшийся, запутанный процесс, который длится слишком долго, а сюжет бесконечно меняет направление.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать переговорный процесс по украинскому урегулированию. Однако, по словам представителя Кремля, конкретные даты и место следующего раунда пока не определены.

переговоры
Владимир Зеленский
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.