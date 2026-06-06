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06 июня 2026 в 14:25

Акулы в Австралии объявили охоту на людей

В Австралии акула напала на подводного охотника

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press
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У побережья острова Роттнест в Австралии акула напала на 38-летнего мужчину, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. За последние три недели это уже третий смертельный случай в стране.

Экстренные службы получили сообщение о возможном нападении акулы у побережья острова Роттнест. 38-летний мужчина, предположительно, получил укус акулы. Его доставили на берег судном, где его встретили парамедики. К сожалению, спасти его не удалось, — говорится в заявлении полиции.

Остров Роттнест находится недалеко от города Перт. Это популярное туристическое место, известное своими пляжами и дикой природой. Точный вид акулы и обстоятельства нападения выясняются.

Ранее сообщалось, что городские пляжи на севере Сиднея закрыли для отдыхающих из-за высокой опасности нападения акул. Такое решение местные власти приняли после третьего случая нападения хищника на человека на пляже Мэнли.

Ихтиолог Кирилл Кузищин отмечал, что опасность от акул в Египте и других местах сильно преувеличена. Он уточнил, что видов акул, которые могут напасть на людей, не так уж много — чуть более десятка. При этом из них только один или два гарантированно сделают это, в том числе тигровая.

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