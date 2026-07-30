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30 июля 2026 в 10:01

Мужчина сменил внешность ради нападения на бывшую супругу в Уфе

В Уфе иностранец в парике и маске подкараулил бывшую супругу с ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Уфе перед судом предстал 50-летний мужчина, которого обвиняют в попытке убийства бывшей супруги, передает Telegram-канал «UFA1. Новости Уфы и Башкортостана». По данным прокуратуры, причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. Как установило следствие, супруги находились в процессе развода.

Мужчина, проживавший за границей, в апреле прилетел в Россию, чтобы совершить нападение на женщину. По версии следствия, перед этим он попытался скрыть внешность: надел спортивную одежду, парик и маску, после чего стал ждать женщину возле ее дома. Когда она вышла, мужчина напал на нее с ножом, причинив множественные ранения.

Женщине удалось оказать сопротивление, а прибывшие медики вовремя оказали ей помощь. После случившегося обвиняемый попытался покинуть страну, однако был задержан в Калининграде.

Ранее в Севастополе 41-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима за нападение на супругу во время ссоры. Приговор вынес Балаклавский районный суд. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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