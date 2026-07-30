Школьники забросали камнями собаку и мужчину в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре подростки напали на домашнего той-терьера, в результате чего животное получило тяжелые травмы, передает Telegram-канал Amur Mash. По словам жительницы города, ее супруг возвращался домой после прогулки с питомцем, когда возле одной из многоэтажек на Октябрьской улице группа школьников начала бросать в них камни. В результате пострадали и мужчина, и собака.

После нападения, как рассказала хозяйка, состояние животного резко ухудшилось: питомец перестал двигаться, а дыхание стало тяжелым. Женщина обратилась в полицию с просьбой установить личности подростков. Уточняется, до этого в городе уже фиксировались похожие случаи нападения со стороны этой компании на людей и животных. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента с жестоким обращением с голубем. Правоохранители задержали двух молодых людей 25 и 23 лет, которых подозревают в причастности к произошедшему. Изначально в Сети появилось видео, на котором неизвестные возле дома на Лиговском проспекте топчут птицу.