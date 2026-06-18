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18 июня 2026 в 12:53

Жителю Крыма вынесли приговор за нападение на супругу с ножом в ходе ссоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Севастополе 41-летнего местного жителя приговорили к двум годам колонии общего режима после нападения на супругу с кухонным ножом в ходе ссоры, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на прокуратуру города. Решение вынес Балаклавский районный суд. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года мужчина находился на кухне своего дома на улице Василия Жукова. Между супругами вспыхнула ссора из‑за накопившихся долгов. В ходе конфликта злоумышленник нанес жене несколько ударов кулаками по голове и телу, а затем ударил ее кухонным ножом в живот. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который с ножом напал на женщину. Ранее жительница дома на улице Троллейной самостоятельно вызвала полицию после бытового конфликта со знакомым, начавшим вести себя крайне агрессивно.

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