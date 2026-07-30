«Самая важная информация»: в Польше раскрыли новые детали мощного взрыва TVP Info: никто не пострадал при взрыве на востоке Польши

Информация о пострадавших в результате падения и взрыва неизвестного объекта в Люблинском воеводстве в Польше не поступала, сообщает TVP Info со ссылкой на местную полицию. Источник издания указал на важность отсутствия этих данных.

Самая важная информация на данный момент — это то, что в результате инцидента никто не пострадал. Мы не получали сообщений о том, что кто-либо был ранен, — заявил представитель правоохранительных органов.

Ранее в Билгорайском повяте между селами Тарнава-Колония и Бискупице произошел инцидент, после которого местные жители услышали мощный грохот. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в поле примерно в двух километрах от жилых домов воронку и разбросанные части неустановленного предмета. Территорию оцепили, а для усиления на место направили сотрудников антитеррористического подразделения.

Кроме того, в японском городе Касима произошел взрыв в крупном торговом центре Aeon. Инцидент случился на острове Кюсю в префектуре Кумамото, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. В результате происшествия частично обрушилась одна из стен здания, а также серьезно пострадала крыша комплекса с магазинами, ресторанами и кинотеатром. Точная связь между взрывом и подземными толчками изначально не была установлена.