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30 июля 2026 в 12:05

«Самая важная информация»: в Польше раскрыли новые детали мощного взрыва

TVP Info: никто не пострадал при взрыве на востоке Польши

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Информация о пострадавших в результате падения и взрыва неизвестного объекта в Люблинском воеводстве в Польше не поступала, сообщает TVP Info со ссылкой на местную полицию. Источник издания указал на важность отсутствия этих данных.

Самая важная информация на данный момент — это то, что в результате инцидента никто не пострадал. Мы не получали сообщений о том, что кто-либо был ранен, — заявил представитель правоохранительных органов.

Ранее в Билгорайском повяте между селами Тарнава-Колония и Бискупице произошел инцидент, после которого местные жители услышали мощный грохот. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в поле примерно в двух километрах от жилых домов воронку и разбросанные части неустановленного предмета. Территорию оцепили, а для усиления на место направили сотрудников антитеррористического подразделения.

Кроме того, в японском городе Касима произошел взрыв в крупном торговом центре Aeon. Инцидент случился на острове Кюсю в префектуре Кумамото, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. В результате происшествия частично обрушилась одна из стен здания, а также серьезно пострадала крыша комплекса с магазинами, ресторанами и кинотеатром. Точная связь между взрывом и подземными толчками изначально не была установлена.

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