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30 июля 2026 в 12:54

Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация ограничила рейсы в Тюмени

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в тюменском аэропорту Рощино, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Аэропорт Тюмень (Рощино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что данные меры направлены на гарантию безопасности авиаперевозок.

Кроме того, в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт отправления вскоре после взлета. Причиной, по предварительным данным, послужило столкновение лайнера с птицей. Осмотр после посадки не выявил каких-либо дефектов на борту.

Также в пресс-службе Восточного МСУТ СК России заявили, что лайнер авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Краснодар, возвратился в пункт отправления. По информации ведомства, инцидент случился из-за воспламенения одного из двигателей в воздухе.

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