Автоинспекторы спасли женщину от нападения мужчины с ножом В Новосибирске автоинспекторы задержали мужчину, напавшего с ножом на знакомую

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который с ножом напал на свою знакомую, сообщает Telegram-канал «112». Ранее жительница дома на улице Троллейной самостоятельно вызвала полицию после бытового конфликта со знакомым, начавшим вести себя крайне агрессивно.

Прибывший на место происшествия экипаж ДПС застал момент, когда злоумышленник резко накинулся на женщину и стал наносить ей удары. Для спасения жизни пострадавшей правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате чего подозреваемый получил ранение в ногу. В итоге и задержанному агрессору, и раненой сибирячке была оперативно оказана медицинская помощь, а по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленобласти напал на знакомого и попытался заколоть его саблей. Ссора между мужчинами произошла в городе Гатчина на улице Генерала Кныша. По данным правоохранителей, задержанный в состоянии алкогольного опьянения ударил саблей оппонента в область руки. Пострадавшего госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.