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15 июня 2026 в 15:04

Житель Ленобласти напал на знакомого с саблей в ходе конфликта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В городе Гатчина Ленинградской области 38-летний местный житель напал с саблей на 43-летнего знакомого в ходе конфликта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Ссора между мужчинами произошла на улице Генерала Кныша.

По данным правоохранителей, задержанный в состоянии алкогольного опьянения ударил саблей оппонента в область руки. Пострадавшего госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Мужчине грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее мужчина напал с ножом на сожительницу в подъезде дома в Уссурийске. Конфликт закончился серьезными травмами для женщины, которая сейчас находится в реанимации.

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