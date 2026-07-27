Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки

В 2015 году жительница Уфы потеряла связь с дочерью, которая жила на Северном Кипре вместе с мужем и двумя детьми. Зять уверял, что женщина исчезла сама, но следствие установило страшную правду. Как выяснилось спустя годы, детям все это время рассказывали совершенно другую версию гибели их матери. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Муж из хорошей семьи

В начале декабря 2015 года жительница Уфы Аниса Ханмурдина несколько часов безуспешно пыталась дозвониться до дочери Олеси, которая вместе с мужем Станиславом и двумя детьми жила на Северном Кипре уже около трех лет. Обычно они постоянно были на связи, поэтому молчание дочери сразу показалось ей странным.

Лишь спустя некоторое время Станислав коротко сообщил теще, что с его женой все в порядке — он предположил, что жена не отвечает на звонки, поскольку занята на работе. По воспоминаниям Анисы, голос зятя звучал напряженно — как будто его застали врасплох. Перед тем как связь оборвалась, женщина успела услышать приветствие от шестилетнего внука. Тогда женщина не знала, что в момент разговора Станислав находился в аэропорту и собирался покинуть остров — с детьми, но без Олеси.

Станислав был фронтменом московской рок-группы Cactus Jumper. Олеся после переезда из Башкирии в Москву начала играть в коллективе на клавишных. Пара познакомилась в конце 2008 года и спустя год связала себя узами брака. Жених и невеста специально выбрали для свадьбы день своего знакомства — 31 декабря.

Доходы мужа от игры в музыкальной группе были небольшими, а постоянной работы у него не было. Иногда ему помогал деньгами брат, но основное бремя денежного обеспечения семьи лежало на Олесе.

После рождения сына отношения в семье постепенно начали меняться. Роды оказались тяжелыми, и у ребенка возникли проблемы со здоровьем. Денег семье постоянно не хватало. По словам Анисы, помогать приходилось и брату Станислава, и ей самой. Зимой Олеся часто уезжала с ребенком в Уфу. Тогда же дочь начала жаловаться, что муж пьет по пять литров пива в день, а любые разговоры о работе заканчиваются ссорами.

Только после того как здоровье сына пошло на поправку, отношения в семье наладились. Тогда пара вместе с сыном решила переехать на Северный Кипр.

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Мать бросила детей?

Переезд на Северный Кипр поначалу действительно казался удачным решением. Климат подходил детям, и Олеся быстро нашла работу в агентстве недвижимости. Позже она стала одним из ведущих специалистов компании и хорошо зарабатывала. Станислав тоже нашел работу — он устроился риелтором. Однако, по словам родственников, его карьера складывалась значительно менее успешно. Постепенно именно доходы Олеси вновь стали основным источником семейного бюджета.

Параллельно с профессиональными достижениями жены в отношениях росла напряженность. По словам матери Олеси, Станислав болезненно воспринимал ее востребованность и часто ревновал. Он требовал, чтобы жена постоянно докладывала ему, где находится и с кем общается. Любые задержки после работы становились поводом для ссор. При этом сама Олеся объясняла, что работа риелтора требует постоянных встреч с клиентами и лабильного графика, но подозрительность мужа со временем только росла.

По воспоминаниям близких, Станислав регулярно проверял телефон супруги, обвинял ее в изменах и устраивал скандалы без каких-либо доказательств. Несколько раз Олеся говорила матери, что устала жить в постоянном напряжении, но при этом не хотела разрушать семью.

Осенью 2015 года Олеся вновь стала говорить о разводе. Она рассказывала родным, что больше не видит возможности сохранить брак. Незадолго до трагедии женщина призналась матери, что ее отношения с мужем окончательно зашли в тупик. При этом она не сообщала о каком-либо физическом насилии — все эти факты стали известны гораздо позже.

В декабре 2015 года, когда дочь перестала выходить на связь, Аниса начала обзванивать ее знакомых и выяснила, что на работе ее не видели уже несколько дней. При этом телефон Олеси оставался выключенным, а в социальных сетях не появлялось никаких новых сообщений.

Аниса решила позвонить сватьям и неожиданно узнала, что Станислав вместе с детьми покинул Северный Кипр и прилетел в Москву. Родственникам он говорил, что Олеся якобы сама решила исчезнуть, оставив семью. Позже появились и другие версии: сначала он утверждал, что жена могла уехать к другому мужчине, затем говорил, что она просто ушла из дома. Ни одна из этих историй не подтверждалась фактами.

Родные Олеси сразу заявили в полицию. Поиски начались одновременно в двух странах. Следователи изучили последние передвижения супругов, опросили знакомых и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Постепенно внимание правоохранительных органов все больше сосредотачивалось на Станиславе. Его объяснения постоянно менялись, а многие детали не совпадали с установленными обстоятельствами. Именно тогда расследование исчезновения Олеси стало рассматриваться уже не как поиск пропавшего человека, а как дело о возможном убийстве.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Идеально вымытая кровь

Соседи рассказали, что в последние дни до отъезда Станислав очень активно вымывал дом, в котором жило семейство. Когда следователи приехали изучать помещения, они удивились чистоте дома, в котором живут двое детей.

«В полиции сразу сказали, что это, скорее всего, муж, потому что нашли кровь. Хотя очень долго искали. Ни пылинки не было, замывал полностью. Нашли кровь снизу ножки кровати. Кровать, когда перевернули, там нашли капли на ножке кровати. А на полу ничего не было. Я не знаю, какими средствами там надо было отмывать — чистота идеальная», — рассказывает Аниса в интервью YouTube-каналу Елены Погребижской.

Позже следы крови нашли в автомобиле, который арендовал Станислав. А затем следователи обнаружили и тело самой женщины — оно лежало в ущелье на территории леса в 20 км от дома, где жила семья. Труп был замотан в домашнюю простыню и два целлофановых пакета. Под давлением собранных доказательств Станислав в итоге признался в убийстве жены.

Преступление произошло во время очередной семейной ссоры. Конфликт закончился тем, что Станислав ударил жену ножом около 20 раз. При этом судебная медицинская экспертиза установила, что между первым и последним ударами прошло порядка семи часов. Мужчина фактически пытал супругу перед смертью.

Пока мать Олеси решала вопросы с похоронами дочери, ее зять покончил с собой в СИЗО. Станислав оказался в могиле на несколько дней раньше, чем его жертва.

Бабушка называла маму «аферисткой»

По словам Анисы, внукам долгое время не говорили правду о судьбе родителей. На этом настаивала семья Станислава.

«Давайте скажем, пока мы все вместе... Пусть они поплачут, пусть мы увидим, как они отреагируют, и сможем их поддержать», — приводила свои доводы Аниса.

Когда дочери Олеси исполнилось 13 лет, она нашла информацию об этой истории в интернете. После прочтения публикаций девочка позвонила своей тете и спросила, действительно ли отец убил мать. Та подтвердила.

Бабушка была уверена, что и старший внук знает правду. Когда мальчику было 16 лет, родственница проговорилась, будто его отец не хотел садиться в тюрьму. Подросток не понял, за что его папу могли бы посадить в тюрьму, на что бабушка ответила — за убийство мамы.

Еще большим потрясением для Анисы стало то, что дети пересказали ей версию, которую, по их словам, им сообщили бабушка и дедушка по линии отца. Они говорили, будто мать была «аферисткой», «проституткой», ее разыскивала полиция, поэтому она якобы уехала и больше не вернется.

Все это время сын думал, что с матерью просто «случилась беда» и что ее гибель не связана с отцом. После того как подросток узнал правду, он тяжело переживал случившееся. Так, однажды ночью мальчик ушел из дома, но на утро все-таки вернулся и сказал, что никогда не верил порочащим рассказам о его матери.

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