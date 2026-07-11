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11 июля 2026 в 17:06

Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет

Участник чемпионата мира по футболу Адамс умер в 25 лет

Джейден Адамс Джейден Адамс Фото: Sportzpics / Sports Press/Global Look Press
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Футболист сборной ЮАР Джейден Адамс, принимавший участие в чемпионате мира 2026 года, скончался в возрасте 25 лет, передают Профсоюз футболистов ЮАР (SAFPU) в соцсети Х и издание Soccer Laduma. Тело игрока обнаружено в его доме, предварительная причина смерти — самоубийство.

Сейчас все еще очень тяжело. Семья не хотела бы, чтобы с ними связывались сейчас, они не смогут никому ответить. Эта смерть потрясла всех. Только что вернулись с чемпионата мира, а тут еще и такая новость. Я разговаривал с ним в четверг, он был очень оптимистично настроен на возвращение, — рассказал наставник игрока Брендин Джонсон.

Как пишут авторы, по ходу мирового первенства футболист пережил личную трагедию — за несколько часов до матча второго тура группового этапа против сборной Чехии ему сообщили о смерти бабушки. Адамс с 2025 года выступал за клуб «Мамелоди Сандаунз», с которым стал победителем африканской Лиги чемпионов. Прежде он защищал цвета «Стелленбоса». В составе национальной команды полузащитник провел девять встреч, три из которых — на чемпионате мира, и отметился одним забитым мячом.

Ранее стало известно, что английская футбольная ассоциация решила пересмотреть меры охраны после несанкционированного проникновения фаната с гаечным ключом в медиацентр национальной команды на мировом первенстве. Нарушителя, который вел себя агрессивно, задержали полицейские, при этом игроки и тренер Томас Тухель находились в другом месте.

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