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11 июля 2026 в 11:58

Мужчина с гаечным ключом прорвался в медиацентр сборной Англии

Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Футбольная ассоциация Англии (FA) экстренно организует внутреннюю проверку действующих протоколов безопасности после инцидента с фанатом, вооруженным гаечным ключом, сообщает издание The Athletic. Мужчина беспрепятственно проник в медиацентр национальной команды на чемпионате мира 2026 года в Канзас-Сити.

По словам очевидцев, ворвавшийся на закрытую территорию человек вел себя крайне взволнованно и громко кричал, после чего его оперативно скрутили и задержали сотрудники местной полиции. Самих футболистов английской сборной, а также главного тренера Томаса Тухеля в момент происшествия в здании не оказалось, никто из представителей делегации не пострадал.

Теперь руководству ассоциации предстоит детально проанализировать сбой в системе охраны, чтобы не допустить повторения подобных опасных инцидентов в будущем. Сам медиацентр располагается в комплексе KC Parks, находящемся в непосредственной близости от тренировочной базы команды.

Ранее игрок сборной США Фоларин Балогун опубликовал обращение к болельщикам, в котором извинился за провал на чемпионате мира — 2026 и пообещал достичь успеха в следующем турнире. В 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино разгромно уступили Бельгии со счетом 1:4.

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