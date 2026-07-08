Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 12:14

Фигурант главного скандала ЧМ-2026 из США обратился к болельщикам

Форвард сборной США Балогун извинился перед болельщиками за вылет с ЧМ-2026

Фоларин Балогун Фоларин Балогун Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал обращение к болельщикам, в котором извинился за провал на чемпионате мира — 2026 и пообещал достичь успеха в следующем турнире. В 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино разгромно уступили Бельгии со счетом 1:4.

Мой дебют на чемпионате мира… Печально, что придется ждать еще четыре года, чтобы снова соревноваться на самом высоком уровне. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками, что мы были недостаточно хороши в самый важный момент, что мы подвели вас. Футбол в Америке будет только развиваться. Вера, талант и страсть к игре постоянно растут, и я знаю, что лучшие дни еще впереди, — написал Балогун.

Ранее ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре против Бельгии. В матче против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за нарушение и был дисквалифицирован, но руководство федерации футбола отменило наказание. Бельгийцы посчитали это уступкой перед президентом США Дональдом Трампом.

Спорт
ЧМ-2026
США
Футбол
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.