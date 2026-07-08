Фигурант главного скандала ЧМ-2026 из США обратился к болельщикам

Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал обращение к болельщикам, в котором извинился за провал на чемпионате мира — 2026 и пообещал достичь успеха в следующем турнире. В 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино разгромно уступили Бельгии со счетом 1:4.

Мой дебют на чемпионате мира… Печально, что придется ждать еще четыре года, чтобы снова соревноваться на самом высоком уровне. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками, что мы были недостаточно хороши в самый важный момент, что мы подвели вас. Футбол в Америке будет только развиваться. Вера, талант и страсть к игре постоянно растут, и я знаю, что лучшие дни еще впереди, — написал Балогун.

Ранее ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре против Бельгии. В матче против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за нарушение и был дисквалифицирован, но руководство федерации футбола отменило наказание. Бельгийцы посчитали это уступкой перед президентом США Дональдом Трампом.