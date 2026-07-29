Разыскиваемый за изнасилование мигрант попался на хулиганстве В Уфе за хулиганство задержали разыскиваемого за изнасилование мигранта

В Уфе росгвардейцы задержали на пляже агрессивного мигранта, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, при проверке выяснилось, что мужчина, уроженец Таджикистана, находится в федеральном розыске за изнасилование.

Все произошло на городском пляже в микрорайоне Затон. В сообщении сказано, что нарушитель вел себя агрессивно, кричал и мешал отдыхающим. Задержанного передали полиции, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в подмосковном Подольске росгвардейцы задержали 33-летнего уроженца Центральной Азии, находившегося в федеральном розыске с сентября прошлого года. Он устроил дебош в кафе на улице Лобачева, опрокинул кальян на женщину и нецензурно бранился. Требования правоохранителей прекратить противоправные действия мужчина проигнорировал и попытался оказать сопротивление, но был задержан.

До этого в Санкт-Петербурге задержали троих жителей — выходцев с Северного Кавказа в возрасте 23 и 32 лет, а также 32-летнюю безработную местную жительницу — за разбой во время свидания в гостинице. В отношении них уже возбудили уголовные дела.