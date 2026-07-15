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15 июля 2026 в 15:22

Свидание в петербургской гостинице закончилось разбоем

В Петербурге задержали троих жителей за разбой во время свидания в гостинице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге задержали троих жителей — выходцев с Северного Кавказа в возрасте 23 и 32 лет, а также 32-летнюю безработную местную жительницу — за разбой во время свидания в гостинице, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. В отношении них уже возбудили уголовные дела.

По данным следствия, потерпевший познакомился с фигуранткой дела в интернете и договорился с ней о встрече в гостинице на Курской улице. Ранним утром туда ворвались двое мужчин. Они напали на пострадавшего и, пригрозив ему ножом, похитили деньги и парфюмерию. Женщина в это время снимала происходящее на видео.

Сейчас задержанные находятся под арестом — им вменили разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. При этом, если суд признает их виновными в организации преступного сообщества, то их могут приговорить к 15 годам колонии.

Ранее в Рязани полиция задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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