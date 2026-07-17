Росгвардейцы поймали буйного мигранта, находившегося в розыске

В подмосковном Подольске росгвардейцы задержали 33-летнего уроженца Центральной Азии, находившегося в федеральном розыске с сентября прошлого года, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области. Он устроил дебош в кафе на улице Лобачева, опрокинул кальян на женщину и нецензурно бранился.

Требования правоохранителей прекратить противоправные действия мужчина проигнорировал и попытался оказать сопротивление. В результате грамотных действий сотрудникам Росгвардии удалось задержать дебошира.

Ранее в Росгвардии сообщили о задержании жителя Москвы, который пытался пронести наркотики на территорию больницы, спрятав их в выпечке. При проверке у мужчины изъяли пакет с круассанами, внутри которого находились два свертка с порошкообразным веществом.

До этого сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений коллеге в одном из крупных строительных гипермаркетов. Инцидент произошел в сельском поселении Ильинское, куда незамедлительно прибыл наряд, находившийся на патрулировании.