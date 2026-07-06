Росгвардейцы задержали агрессивного продавца с ножом в гипермаркете Росгвардия задержала подозреваемого в нападении с ножом на коллегу в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений коллеге в одном из крупных строительных гипермаркетов, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в сельском поселении Ильинское, куда незамедлительно прибыл наряд, находившийся на патрулировании.

По предварительным данным, между двумя работниками возник конфликт. В ходе ссоры агрессивно настроенный продавец нанес своему коллеге резаные ранения в область живота.

Правоохранители оперативно взяли предполагаемого преступника под стражу прямо на месте инцидента и затем передали его сотрудникам полиции. Задержанным оказался 51-летний приезжий. Раненый доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что женщина, напавшая с ножом на подростка в пункте выдачи заказов на севере Санкт-Петербурга, приходится ему матерью. Между ними внезапно возникла бытовая ссора. По данным следствия, в ходе перепалки агрессивно настроенная родительница достала нож и нанесла сыну множественные ранения в шею, плечо и кисть.