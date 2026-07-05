Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 15:58

Появились подробности нападения на мальчика в ПВЗ

Раненный ножом в ПВЗ мальчик из Петербурга стал жертвой собственной матери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщиной, напавшей с ножом на подростка в помещении пункта выдачи заказов на севере Санкт-Петербурга, оказалась его мать, сообщила пресс-служба регионального СК в МАКСе. Между женщиной и ее несовершеннолетним сыном внезапно вспыхнула бытовая ссора.

По версии следствия, в ходе конфликта агрессивная мать достала нож и нанесла сыну множественные ранения в область шеи, плеча и кисти. Подростка оперативно доставили в Педиатрический университет. Жизнь юноши удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Женщина была задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь. Мальчик успел позвонить в экстренные службы и отцу. Хозяин гаража утверждал, что школьник якобы бросал камни и разбил стекла, за что он решил наказать юного хулигана.

До этого пьяный мужчина набросился с ножом на женщину с ребенком в жилом доме на востоке Москвы. Злоумышленник порезал 11-месячному мальчику ногу.

Регионы
Санкт-Петербург
дети
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.