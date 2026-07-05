Появились подробности нападения на мальчика в ПВЗ Раненный ножом в ПВЗ мальчик из Петербурга стал жертвой собственной матери

Женщиной, напавшей с ножом на подростка в помещении пункта выдачи заказов на севере Санкт-Петербурга, оказалась его мать, сообщила пресс-служба регионального СК в МАКСе. Между женщиной и ее несовершеннолетним сыном внезапно вспыхнула бытовая ссора.

По версии следствия, в ходе конфликта агрессивная мать достала нож и нанесла сыну множественные ранения в область шеи, плеча и кисти. Подростка оперативно доставили в Педиатрический университет. Жизнь юноши удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Женщина была задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь. Мальчик успел позвонить в экстренные службы и отцу. Хозяин гаража утверждал, что школьник якобы бросал камни и разбил стекла, за что он решил наказать юного хулигана.

До этого пьяный мужчина набросился с ножом на женщину с ребенком в жилом доме на востоке Москвы. Злоумышленник порезал 11-месячному мальчику ногу.